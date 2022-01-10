МВД бьёт по кошелькам оппозиции

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Почти 4 млн рублей полиция требует через суд у бывшей главы штаба Навального* в Петербурге Ирины Фатьяновой. На такую сумму в МВД оценили сверхурочную работу своих сотрудников во время январских протестных акций 2021 года. Покинувшая Россию "навальнистка" полагает, что, наложив взыскания, ей хотят создать дополнительные трудности.

Дело на 4 миллиона

В первый рабочий день 2022 года представители Ирины Фатьяновой получили текст искового заявления от ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Правоохранители требуют взыскать с последней руководительницы петербургского штаба Алексея Навального* 3 931 998 рублей 33 копейки за работу в дни протестных акций 23 и 31 января. Полицейские уверяют, что эта сумма сверхурочных для сотрудников, дежуривших на улицах, разгонявших и задерживавших демонстрантов в те дни. За работу в выходные и нерабочее время полицейскому полагаются дополнительные дни отдыха. Однако он может написать рапорт с просьбой заменить их на денежное вознаграждение. Судя по исковому заявлению о замене попросил 1391 сотрудник. Им была "произведена компенсационная выплата за 1462 дня".

Юристка проекта "Апология", который будет представлять Фатьянову в суде, Варвара Михайлова в разговоре с ЗАКС.Ру предположила, что дней больше, чем людей, потому что отдельные сотрудники могли попросить денежную компенсацию и за 23 и за 31 января.

- В иске это совершенно никак не раскрывается. Там про это всего один абзац. К нему приложены подтверждающие документы, но мы их еще не видели, - уточнила Михайлова.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти пообещали ответить на вопросы ЗАКС.Ру после письменного запроса.

Акцию 23 января в ответ на уголовное преследование вернувшегося в Россию Алексея Навального, инициировали его соратники, находившиеся за рубежом. Главы региональных штабов* мобилизовали людей на местах. Петербуржцы собрались на Сенатской площади и выдвинулись на Невский проспект, где демонстрантов ждали полиция, Росгвардия и автомобили коммунальных служб. Колонна демонстрантов распалась на несколько групп, которые позже воссоединились на Марсовом поле.

"Всех вас пытались пугать автозаками, заборами, сроками и арестами. Да, страшно. Но вы здесь. Вы очень смелые и свободные. Спасибо вам за это", - сказала собравшимся Фатьянова.

На тот момент она руководила петербургским штабом Навального* меньше полутора лет. Это была самая большая акция, в которой участвовала активистка. Протестные шествия 23 января запомнились не только массовостью и перекрытием дорог, но и инцидентом с Маргаритой Юдиной. Уже в самом конце акции силовик пнул в живот жительницу Ленобласти, поинтересовавшуюся, за что задерживают людей. Женщину госпитализировали, пнувшего так и не нашли.

Фатьянову задержали в тот же день. Сначала назначили шесть суток ареста за призыв в соцсетях выйти на "прогулку" в день всероссийских протестов. Полиция расценила это как организацию несанкционированного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Позже по той же статье за ту же акцию "навальнистке" назначили еще 10 суток. Поводом стало выступление на Марсовом поле, которое посчитали проведением несанкционированного мероприятия.

Следующую акцию, 31 января, и подготовку к ней активистка пропустила из-за ареста. Однако это не помешало вменить ей организацию несанкционированного митинга. Поводом стал видеоролик, который появился на странице штаба* пока Фатьянова была под арестом. Сама она уверяла, что не имела выхода в интернет в спецприемнике.

Протесты последнего дня января снова проходили на фоне перекрытых улиц и еще большего полицейского насилия. Участники акции впоследствии жаловались на применение к ним спецсредств, в том числе резиновых дубинок и электрошокеров. Однако уголовную ответственность понесли только демонстранты, вступавшие в физический контакт с силовиками.

6 февраля силовиков и уборочную технику снова пригнали в центр Петербурга, хотя никаких массовых акций в тот день не планировалось. Денежные претензии по этому поводу еще никому не предъявили.

Штабы Навального* впоследствии были признаны экстремистскими организациями и запрещены. Фатьянова пыталась баллотироваться в ЗакС, но до выборов ее не допустили. В ноябре она уехала в Грузию, опасаясь преследования. К тому моменту по уголовному делу о работе экстремистской организации уже арестовали коллегу Фатьяновой из Уфы Лилию Чанышеву.

Пугать и пополнять

Практика материальных взысканий за понесенный убыток с организаторов протестных акций началась с Петербурга. Первый известный иск подали в конце 2018 года. 10,9 млн рублей требовали у бывшего в то время координатором штаба Навального* Дениса Михайлова и участника движения "Весна" Богдана Литвина. Их назначили ответственными за акцию "Он нам не царь", посвященную инаугурации Владимира Путина. Прокуратура заявила, что протестующие потоптали газоны и сломали растения в двух городских садах. Фрунзенский районный суд с доводами ведомства согласился, но сумму взыскания уменьшил до 7,3 млн рублей.

В дальнейшем подобные иски в отношении соратников Навального возникали неоднократно. Мосгортранс отсудил компенсации за акции протеста, состоявшиеся 27 июля и 3 августа 2019 года. Суды посчитали, что из-за задержки транспорта, вызванной протестами в центре Москвы, предприятие понесло убытки. Позже из-за тех же акций с "навальнистами" судился столичный Главк. Полицейские требовали компенсаций за работу во внеурочное время и расходование бензина.

После протестов января 2021 года волна исков от полиции к активистам прокатилась по регионам. Каждый раз ответчиками становились люди, ранее привлеченные к административной ответственности как организаторы несанкционированных мероприятий. Череда дел о компенсациях в пользу МВД началась в августе с Пензы. Затем были Омск, Челябинск, Уфа, Кемерово и другие города. Издание "7x7" посчитало, что в общей сложности за 2021 год со сторонников Навального за работу силовиков взыскали как минимум 9,554 млн рублей.

- Во-первых, это очень серьезная охлаждающая мера. Чтобы никому было неповадно, - считает юристка "Апологии" Варвара Михайлова. - А во-вторых, это достаточно проверенный способ пополнения бюджета. Сейчас в регионах много таких исков. Это приняли как хорошую практику и для того, чтобы пугать, и для того, чтобы, если получится, какие-то деньги взыскать.

Сама Фатьянова предположила, что целью иска может быть создание для нее дополнительных трудностей даже в другой стране.

- Я думаю, что решили максимум выжать и навредить, блокировать возможность в будущем получить деньги на мои карты российские, заблокировать их. Перекрыть возможность работать в России, - заявила активистка ЗАКС.Ру.

Иск регионального управления МВД был подан еще в декабре. Первое заседание назначено на 15 февраля. Дело будет рассматривать Дзержинский районный суд.

*Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

Сергей Еремеев