ЗакС и несущественные потери

Фото Михаила Масленникова.

Представителя Смольного в парламенте Петербурга сравнили с партизаном на допросе, глава регионального Роспотребнадзора назвала людские потери от коронавируса несущественными, а пассажиров метро решили штрафовать за запуски беспилотников и "зловонную" одежду. Законодательное собрание ударно провело заседание 16 февраля.

Очередное пленарное заседание ЗакСа традиционно началось с теплых слов председателя. Лидера фракции КПРФ Романа Кононенко поздравили с прошедшим юбилеем. 40 лет депутату исполнилось 14 февраля, в день рождения его партии.

Единоросс Александр Ходосок получил почетную грамоту от министерства обороны. Министр Сергей Шойгу издал приказ о награждении еще в июне, но грамота нашла героя только сейчас.

Зато руководителю регионального управления Роспотребнадзора Наталии Башкетовой долго ждать не пришлось. На прошлом заседании Заксобрание решило объявить ей благодарность, на этом уже вручило соответствующий документ. Рады оказались не все. Депутат Алексей Зинчук рассказал ЗАКС.Ру, что демонстративно вышел из зала.

- По моему личному мнению, человек не до конца справляется со своими обязанностями. Награждать ее не стоило, - сказал парламентарий.

Он уверяет, что все его коллеги по фракции КПРФ не голосовали за объявление благодарности, а в день появления Башкетовой в Мариинском дворце не стали ей хлопать. Лидер фракции Кононенко уточнил, что это не было запланированной акцией, просто эмоции депутатов-коммунистов совпали.

- К ней много претензий, много вопросов, - поделился с ЗАКС.Ру Кононенко. - Начнем с того, что с октября у нас к ней было около 10 обращений по разным поводам. Начиная с антисанитарии в поселке Ленсоветовский и заканчивая крысами на улице Марата. Она просто не отвечает, ответов не приходит в установленный срок.

Башкетова, получив из рук спикера Александра Бельского благодарственную бумагу, выступила перед парламентом с речью. В течение ближайшего часа цитаты из этого мини-выступления разлетелись по СМИ и попали в топ Яндекс-новостей.

- Мы прошли два года без существенных экономических и, самое главное, людских потерь, - заявила глава петербургского Роспотребнадзора о периоде пандемии.

Согласно официальной статистике, в Петербурге от коронавируса умерли более 30 тысяч человек. Это вдвое больше потерь СССР за время десятилетней войны в Афганистане. Об избыточной смертности населения свидетельствуют данные Петростата. Петербург неоднократно поднимался на первую строчку национальных антирейтингов по случаям смертности на 100 тысяч жителей и суточному приросту заразившихся COVID-19.

Позже высказывание Башкетовой попросили прокомментировать Бельского. Спикер заявил, что итоги пандемии пока не подведены, и говорить о существенности или несущественности потерь преждевременно.

Депутат-единоросс Константин Чебыкин, как и обещал, в соавторстве с соратником по партии Денисом Четырбоком инициировал перенос Дня отца. В 2019 году ЗакС решил, что отмечать этот праздник надо в июне. Но позже Владимир Путин призвал справлять его - уже на федеральном уровне - в октябре. В Петербурге праздник пришлось переносить.

Как и два года назад, обсуждение Дня отца в парламенте стало поводом для едких замечаний из лагеря оппозиции. Борис Вишневский из "Яблока" предложил ввести еще День тещи, а член КПРФ Александр Рассудов призвал подумать о судьбе семей, из которых отцы ушли. Чебыкин терпеливо ответил на все реплики и дождался принятия своей инициативы.

Новые праздники в ЗакСе утверждают более единодушно, чем новые полномочия Смольного. Проект закона, согласно которому городская администрация сможет самостоятельно устанавливать перечень, максимальные размеры и порядок начисления премий руководителям территориального фонда обязательного медицинского страхования, утвердили с боями. Документ необходим, чтобы глава фонда не назначал премии самому себе, объяснил представитель Смольного в ЗакСе Константин Сухенко.

Однако в парламенте инициатива вызвала недоверие. За ее принятие проголосовал только 31 депутат при пяти воздержавшихся и 14 высказавшихся против. Суть недовольства оппозиции ЗАКС.Ру объяснил "яблочник" Вишневский:

- Правила установления предельных размеров выплат руководителям территориального фонда ОМС в соответствии с Трудовым кодексом должны утверждаться законом Санкт-Петербурга. Это полномочие не может быть отдано правительству. В Трудовом кодексе прямо написано, что это должен быть нормативно-правовой акт Санкт-Петербурга, то есть Устав или закон города. Эту норму нельзя обойти, она федеральная.

Еще более бурно обсуждали новые штрафы для пассажиров метро. Смольный решил привести городской закон об административных правонарушениях в соответствие с актуальной редакцией правил пользования петербургским метрополитеном. В предложенных поправках нашлось множество диковинных запретов. Штрафы предусмотрены за проведение религиозных обрядов и спортивных мероприятий, использование фейерверков и запуск беспилотников в подземке. ЗАКС.Ру подробно рассказывал об этих и других требованиях.

Вопросов к тексту проекта оказалось немало. Единоросс Алексей Макаров обратил внимание, что предлагается запретить ездить в метро в "зловонной" одежде. Он пытался понять, как определить, что относится к зловонию, а что - нет. Его однопартиец Наталия Астахова заметила, что в новой редакции текст закона составлен так, как будто в метро теперь можно будет гадать, если на то удастся получить письменное разрешение администрации.

Рассудов долго допытывался у Сухенко, кто будет определять нарушения, а затем задерживать и досматривать неугодных пассажиров.

- Кто этот всемогущий подземный повелитель? - недоумевал депутат.

Представитель Смольного от прямого ответа всячески уходил.

- Вы просто напоминаете мне картину "Допрос партизанов". Превосходите их, - признался Рассудов.

Сразу несколько человек призвали коллег не поддерживать "сырой" законопроект, а депутат Зинчук попросил Сухенко снять вопрос с рассмотрения и доработать документ. Тот справедливо заметил, что инициатива может быть не принята по воле парламентского большинства. Но большинство традиционно оказалось "за". На поправки выделили 10 дней, хотя представитель Смольного изначально попросил несколько часов. Этим он в последний раз за день спровоцировал недовольные реплики из зала.







Текст - Сергей Еремеев, фото - Михаил Масленников.