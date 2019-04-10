Отцы и ЗакС

В Законодательное собрание вернулись ожесточенные дискуссии. После нескольких относительно спокойных пленарных заседаний в среду, 10 апреля, было много споров. Поводом для них стали губернаторские выборы и День отца - новый праздник, который придумал единоросс Константин Чебыкин.

Депутат Константин Чебыкин на глазах становится одним из самых заметных парламентариев ЗакСа. Совсем недавно потомственный моряк командирским тоном выступал в защиту парка на Смоленке и разоблачал оппозицию. На этот раз Чебыкин представлял коллегам законопроект о празднике День отца, который, по его замыслу, необходимо отмечать в третье воскресенье июня.

Василеостровский депутат объяснил коллегам, что День защитника Отечества – праздник хороший, но общий: и для мужчин, и для женщин-военнослужащих. Тем более, помимо 8 марта в России отмечают День матери – необходим симметричный ответ. Июньское празднование, по замыслу Чебыкина, должно быть семейным: отцы свой день должны проводить с детьми. Однако лидер фракции Партия роста Оксана Дмитриева предположила, что праздник превратится во всеобщую мужскую пьянку.

Чебыкин не без обиды ответил, что и он лично, и вся фракция «Единой России» против алкоголизма и за спортивный образ жизни.

Член «Справедливой России» Алексей Ковалев раскритиковал единоросса за заимствования, напомнив, что День отца начали праздновать в западных странах. Затем автор законопроекта и эсер устроили математический спор. Ковалев уверял, что новый праздник может попасть на 22 июня, День памяти и скорби. Чебыкин отвечал, что не может.

В спор вступил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров:

- Чебыкин закончил Морской корпус Петра Великого. Это значит сотни часов геометрии, математического анализа, теории вероятности, высшей математики… Могу еще долго перечислять.

После этого автору законопроекта осталось только взять финальный аккорд своей победной песни. Чебыкин с этим справился.

- Это было четвертое воскресенье июня (про 22 июня 1941 года – прим. ЗАКС.Ру), а вы говорили про третье. Вы посчитайте внимательное, прежде чем тут с трибуны ля-ля делать, - повысил голос единоросс.

Ковалев пересчитал и признал, что был не прав.

Депутат Чебыкин стал героем и другого спора. Группа оппозиционеров представляла ЗакСу проект запроса на имя врио губернатора Александра Беглова о судьбе территории в устье реки Смоленки. Ее признали зоной зеленых насаждений общего пользования, но фактически делать таковой не спешат: город не выделяет деньги на организацию парка, а депутаты не могут добиться встречи с вице-губернатором Эдуардом Батановым.

Запрос ЗакС не утвердил – большинство парламентариев просто не стали голосовать. Но перед этим член «Единой России» Андрей Анохин упрекнул жителей Васильевского острова Резника, Вишневского и Ковалева в том, что они умаляют заслуги Чебыкина, который тоже боролся за спасение устья Смоленки от застройки.

Те же стороны вновь сошлись в словесном поединке ближе к концу пленарного заседания. Поводом стал законопроект, упрощающий сбор подписей для кандидатов в губернаторы Петербурга, которые идут самовыдвиженцами. Вячеслав Макаров, комментируя эту инициативу на брифинге, заявил, что в ней прописаны «чисто технические моменты».

- Безусловно, это направлено на то, что… Я думаю, что Александр Дмитриевич будет собирать подписи, пойдет самовыдвиженцем, - добавил спикер ЗакСа.

Оппозиционеры иронизировали над тем, что депутаты «Единой России» создают комфортные условия для своего однопартийца Беглова, который чурается их же поддержки и, вероятно, планирует пойти на выборы самовыдвиженцем.

- Если бы поддержанный нами кандидат не хотел выдвигаться от «Яблока», я бы обиделся, – пошутил депутат Вишневский.

Максим Резник, в свою очередь, заявил, что в губернаторских выборах обязательно должен участвовать представитель демократической оппозиции. Чиновников Смольного депутат упрекнул в «трусости и презрении».

- Друзья, я обращаюсь к вам так, потому что мы все жители и патриоты Петербурга, я надеюсь, - заявил Резник своим коллегам. - Это очень опасная политика. Она приведет к мирному политическому восстанию жителей Петербурга на этих выборах. И это будет абсолютно адекватный ответ.

На защиту репутации первых лиц городской администрации, как и прежде, бросился единоросс Андрей Анохин.

- Лицемерие и ложь Резника – вот двигатель всей его деятельности в Законодательном собрании, - заявил с трибуны Анохин. – Борис Лазаревич, почему Резника нет в партии «Яблоко»? Вы забыли? Потому что Резника ваша партия обвинила в фальсификации выборов.

Вишневский пытался из зала обратиться к вице-спикеру Сергею Соловьеву, который временно занял место председателя парламента, но Анохина это не остановило. Единоросс размахивал правой рукой, как будто разбрасывал в сторону оппозиционеров семена раздора:

- Ты не депутат, Резник, тебя сюда привели, чтобы ты раскалывал оппозицию и отрабатывал определенную роль. И то, что вы, Борис Лазаревич, с человеком, которого вы выгоняли из партии, солидарны, говорит и о ваших мотивах.

Других выступлений не было. Поправки в закон о выборах губернатора приняли большинством голосов.

Пока о желании идти на выборы самовыдвиженцем заявил только общественный активист Красимир Врански. Скорее всего, не от своей родной «Единой России» пойдет в губернаторы и врио главы города Александр Беглов, который в день пленарного заседания опять ответил журналистам, что еще рано говорить о его возможном участии в выборах. Наконец, еще одним самовыдвиженцем может стать депутат ЗакСа Михаил Амосов, который в конце прошлого года покинул партию «Яблоко», но остался в ее парламентской фракции. В беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру Амосов признался, что обдумывает вариант своего участия в губернаторской кампании.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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