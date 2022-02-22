Следователь, проводивший обыск в доме родственника Резника, не помнит коллег-оперативников

Заседание 22 февраля по рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего депутата петербургского ЗакСа Максима Резника пришлось отложить. В Октябрьском районном суде не смогли до конца допросить следователя, ответственного за обыск в квартире родственника политика.

На заседании 22 февраля судье Елене Сергеевой удалось узнать немногое. На большинство вопросов старший следователь Дмитрий Карпуков, руководивший обыском в квартире родственника депутата, отвечал "не помню". Рассказать, как его коллеги искали понятых или хотя бы описать внешний вид коллег, представитель Следственного комитета не смог. Чтобы освежить в памяти фамилии оперативников, пришлось подглядывать в протокол. В этот день хотели изучить видеоматериалы с обыска, однако прокурор попросила отложить заседание, сославшись на занятость на других процессах. Допрос Карпукова продолжат 2 марта.

Кроме этого, на заседании Резник снова просил об отводе судьи из-за предполагаемой предвзятости. Судья снова отказала.

Напомним, Резника обвиняют в покупке 18,2 граммов растительного наркотика (ч. ст. 228 УК). Он стал фигурантом уголовного дела после обыска в марте 2021 года в квартире его родственника Ивана Дорофеева, которого 10 февраля приговорили к одному году и девяти месяцам колонии-поселения.

Политик вину не признает и считает уголовное дело в отношении себя сфабрикованным. Ранее из-за ареста он не смог принять участие в выборах депутатов Заксобрания из-за запрета следователя видеться с нотариусом, чтобы подготовить документы для регистрации Резника как кандидата. Позже Горсуд согласился, что действия следователя нарушили права бывшего депутата. Сейчас Резник намерен добиться от СК компенсации за упущенную возможность переизбраться в размере одного миллиона рублей.

Константин Леньков