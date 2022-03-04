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Новости 11:47

Российский офис The Village закрылся

фото ЗакС политика Российский офис The Village закрылся

О кардинальных изменениях в своей работе днем 4 марта объявила редакция медиапроекта The Village.

"Российский офис the Village закрывается. Редакция в безопасности и работает из Варшавы", - говорится в Telegram-канале издания.

Ранее 4 марта о приостановке деятельности объявила редакция Znak.com. Еще несколькими часами раньше заблокированными оказались сайты Deutsche Welle, "Русской службы Би-би-си" и других СМИ. Накануне совет директоров "Эха Москвы" решил ликвидировать радиостанцию после отключения ее от эфира по представлению Генпрокуратуры.

Массовое прекращение работы российских независимых медиа может быть связано с поправками об уголовной ответственности за распространение фейков о действиях российской армии, которые в срочном порядке 4 марта приняла Госдума. Вместе с тем Роскомнадзор запрещает журналистам под угрозой блокировок и крупных штрафов называть военные действия РФ на Украине войной.


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