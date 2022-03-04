Петербургские единороссы и эсеры проголосовали за закон об уголовном наказании за фейки об армии

Депутаты Государственной думы от Петербурга, представляющие "Единую Россию", проголосовали за принятие документа о введении уголовной ответственности за распространение фейков о российской армии, следует из опубликованных результатов голосования на сайте парламента. Одобрили принятие законопроекта Сергей Боярский, Вячеслав Макаров, Виталий Милонов, Юрий Петров, Михаил Романов, Сергей Соловьев, Александр Тетердинко и Николай Цед.

Также за документ проголосовали петербургские депутаты от "Справедливой России – За правду" Елена Драпеко, Сергей Миронов и Олег Нилов. Против не высказался никто, нет и воздержавшихся.

Не голосовали беспартийный Евгения Марченко, депутат от "Новых людей" Ксения Горячева, депутат от Партии роста Оксана Дмитриева и представитель КПРФ Сергей Пантлеев. Последние три парламентария поддерживали другие законопроекты. Марченко 4 марта не голосовал ни за какие проекты законов.

Напомним, законопроект о фейках о российской армии предусматривает введение уголовной ответственности. Максимальный срок — 15 лет лишения свободы. Государственная дума одобрила его единогласно.