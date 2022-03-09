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Новости 18:46

"Эхо Москвы" обжаловало блокировку в суде

Таганский суд Москвы рассмотрит 22 марта иск "Эха Москвы" к Генпрокуратуре и Роскомнадзору. Как сообщил 9 марта в своем Telegram-канале бывший главред радиостанции Алексей Венедиктов, суть разбирательства связана с  "ограничением доступа к информационному ресурсу".

"К досудебному рассмотрению в Таганском районном суде г. Москвы 22 марта 2022 на 09 часов 20 минут назначено административное исковое заявление АО "ЭХО Москвы" к Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Генпрокуратуре России о признании незаконными требований об ограничении доступа к ресурсу", — цитирует РИА "Новости" сообщение пресс-секретаря суда Зульфии Гуринчук.

Напомним, 1 марта Генпрокуратура потребовала отключить от эфира и закрыть сайт "Эха Москвы" по причине якобы "целенаправленного и систематического" размещения "информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих" на Украине. После этого Совет директоров радиостанции принял решение о ее ликвидации, помимо сайта были уничтожены и аккаунты "Эха Москвы" в соцсетях. Венедиктов заявил о планах миноритарных акционеров обжаловать решение Совета директоров в суде.


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