В Волгограде силовики пришли с обысками к гражданским активистам, выходившим на пацифистские акции

В Волгограде полицейские пришли с обысками к гражданским активистам, участвовавшим в пацифистских акциях, сообщает "ОВД-Инфо"*.

На данный момент оперативные мероприятия идут дома у Любови Самысловой, Анжелы Датской, Алексея Клокова и Елены Чулановой.

Причины визита силовиков уточняются.

Напомним, ранее серия обысков прошла у общественников в Пскове и Казани.

В Петербурге после мартовских митингов полиция задержала не менее трёх человек.

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