Тихонова не смогла оспорить итоги выборов в Госдуму на участках с ночной активностью

Красносельский районный суд Петербурга отказал в удовлетворении иска кандидатки в депутаты Государственной думы по 212-му округу от "Справедливой России – За правду" Надежды Тихоновой, сообщил ЗАКС.Ру ее представитель Иван Попов. Суд огласил решение 18 марта.

Тихонова пыталась отменить итоги голосования на 14 избирательных участках, на которых, по ее мнению, были допущены нарушения. На восьми участках камеры видеонаблюдения зафиксировали подозрительную активность в ночное время. Например, на участках №№ 1101 и 1102 неизвестный передвигал сейф. Еще на нескольких участках ночью прерывалась видеотрансляция.

На последнем заседании 18 марта в суде изучили итоговые протоколы с участка №1130. Попов рассказал ЗАКС.Ру, что в суд были представлены протоколы без подписи одного из членов комиссии с правом решающего голоса Станислава Дементьева, хотя на видеозаписях с участка видно, как он расписывался. Попов подал заявление о фальсификации доказательства. Он добавил, что Тихонова намерена оспорить решение районного суда.

Ранее Кировский районный суд также отказал кандидатке "Справедливой России – За правду" в оспаривании итогов выборов на участке №799, где, по словам члена комиссии, не проводился подсчет голосов. Несмотря на возможные нарушения в процедуре, результаты голосования все равно были опубликованы на ГАС "Выборы".

Напомним, в Госдуму по 212-му округу избрался единоросс Александр Тетердинко. По данным ГАС "Выборы", его кандидатуру поддержали 40406 человек. Он обогнал Тихонову на 1,2 тысячи голосов.

Константин Леньков