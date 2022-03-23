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Новости 10:24

Главреда "Медиазоны"* вызвали на допрос "из-за фигурного катания"

фото ЗакС политика Главреда "Медиазоны"* вызвали на допрос "из-за фигурного катания"

Главный редактор "Медиазоны"* Сергей Смирнов** сообщил 23 марта в своем Telegram-канале о вызове в полицию для дачи объяснений. Как сообщил журналист, причиной вызова стало обращение депутата Госдумы Олега Нилова касательно "распространения в Интернет-сети клеветнических сведений в отношении Э.Г. Тутберидзе".

"А меня вызвали на допрос. <...> Простите, я догадываюсь, что с таким не вовремя. Но меня решили допросить из-за фигурного катания!" — написал Смирнов** и приложил фотографию документа.

В середине февраля депутат Нилов возмутился опубликованному Смирновым** твиту "вот почему нужно запретить фигурное катание" в ответ на тред о заслуженном тренере России Этери Тутберидзе. В комментарии ЗАКС.Ру журналист высказал опасение, что "тут нужна некая медикаментозная помощь народным избранникам". Сам Нилов усмотрел в публикации Смирнова** волю "американского заказчика" по продвижению "фигурофобной" позиции.

*"Медиазона" внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

**Сергей Смирнов внесён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов


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