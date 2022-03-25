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Новости 15:49

"Почта России" прокомментировала сообщения о закрытии подписки на "Новую газету"

фото ЗакС политика "Почта России" прокомментировала сообщения о закрытии подписки на "Новую газету"

"Почта России" отреагировала на новость о закрытии подписки на "Новую газету", появившуюся днем 25 марта. В присланном в редакцию ЗАКС.Ру сообщении говорится, что компания восстановила подписку на издание, а также намерена провести служебное расследование по факту случившегося.

"Никаких указаний от руководства компании снять издание с подписки не было и не могло быть — это прямое нарушение нашего договора с изданием, — говорится в сообщении "Почты России". — Мы максимально быстро восстановим подписку на издание и проведем служебное расследование".

Также компания прокомментировала сообщения о прекращении доставки тиража "Новой газеты" в Петербурге, появившиеся 23 марта. В частности, тогда появились известия о том, что одна из подписчиц обнаружила в своем почтовом ящике записку якобы от имени почтальона со словами, что пришедший на почту тираж был изъят "как экстремистский".

"В тот день мы проверили, есть ли в этом отделении почтальон с таким именем и есть ли на ее участке подписчики "Новой". Подписчиков на доставочном участке не оказалось. А еще у настоящей Ольги-почтальона — другой почерк, и сама она говорит, что такую записку не относила", — проинформировали в "Почте России".


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