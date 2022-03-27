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Новости 11:25

Роскомнадзор запретил доступ к сайту и магазину Александра Невзорова

фото ЗакС политика Роскомнадзор запретил доступ к сайту и магазину Александра Невзорова

Роскомнадзор включил сайт и магазин журналиста Александра Невзорова в Единый реестр запрещённых сайтов.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил в отношении публициста уголовное дело по статье о распространении фейков о Вооруженных силах (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По версии правоохранителей, журналист размещал в интернете "заведомо ложную информацию об умышленном обстреле ВС РФ родильного дома в Мариуполе".

О возбуждении дела Невзоров узнал, выступая в Израиле. Сообщалось также, что после его вывезли в Швейцарию.

Сам литератор не так давно обратился к главе СК Александру Бастрыкину, попросив закрыть "это нелепое дело". Взамен он пообещал попытаться "сохранить остатки былого уважения" к руководителю Следкома.


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