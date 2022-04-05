Суд оставил прежним штраф за пацифистский баннер над Фонтанкой

Городской суд Петербурга 5 апреля утвердил штраф 20 тысяч рублей активистке "Восьмой инициативной группы" Евгении Сметанкиной за пацифистский баннер над рекой Фонтанкой, сообщила ЗАКС.Ру Сметанкина.

Октябрьский районный суд за эту акцию 25 февраля признал Сметанкину виновной в проведении публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). На заседании в Горсуде девушка заявляла, что в ее действиях не было состава правонарушения. Судья с ней не согласился и оставил ее жалобу на решение районного суда без удовлетворения.

Напомним, Сметанкина вместе с другими активистками утром 23 февраля, накануне объявления "специальной военной операции" на Украине, вывесила баннер на Горсткином мосту с пацифистским лозунгом. Ее задержали на следующий день на рабочем месте.

В России с 4 марта начали действовать поправки в законодательство, предусматривающие ответственность за дискредитацию действий вооруженных сил и фейки про армию. По административной статье о дискредитации ВС (ст. 20.3.3 КоАП) может грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Уголовное наказание за подобное деяние (ст. 280.3 УК) предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. По статье о фейках (ст. 207.3 УК) — до 15 лет.

Константин Леньков