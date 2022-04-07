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Новости 12:24

В ЛДПР хотят присвоить имя Жириновского одной из улиц Москвы

фото ЗакС политика В ЛДПР хотят присвоить имя Жириновского одной из улиц Москвы

Временно исполняющий обязанности лидера фракции ЛДПР в Государственной думе Леонид Слуцкий выступил с инициативой увековечить память о Владимире Жириновском, присвоив его имя одной из улиц Москвы.

В частности, ЛДПР предлагает переименовать Луков переулок в улицу Жириновского, приводит "Интерфакс" заявление замглавы фракции Ярослава Нилова.

Прощание с политиком пройдёт завтра в Колонном зале Дома Союзов. Похоронят Жириновского на столичном Новодевичьем кладбище. Отпевать политика будет лично патриарх Кирилл.

Напомним, что тяжело перенесшего коронавирус бессменного лидера ЛДПР и депутата Госдумы с 1993 года врачи пытались спасти в течение двух последних месяцев. Он умер днём ранее, 6 апреля.

О том, как в Петербурге почтили память лидера либерал-демократов, читайте в материале ЗАКС.Ру.


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