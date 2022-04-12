Суд продлил арест экс-депутата Коваля на три месяца

Выборгский районный суд 12 апреля продолжил рассмотрение дела бывшего депутата Романа Коваля о взятке, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Судья Анна Пронина на заседании напомнила, что через два дня у Коваля истекает срок ареста.

Прокурор Алексей Полторак ходатайствовал о продлении ареста на три месяца. Адвокаты экс-депутата выступили против и попросили избрать в качестве меры пресечения домашний арест. Сам бывший парламентарий попросил ограничение определенных действий. Он сообщил об ухудшении своего здоровья и добавил, что в СИЗО пока не может получить необходимую медицинскую помощь. Защитник Коваля Игорь Резонов отметил, что арест экс-депутата избирался для того, чтобы он не мог влиять на свидетелей или уничтожить доказательства. Но почти все свидетели допрошены, а доказательства находятся при деле, напомнил адвокат. Склонность к побегу Коваля так и не была подтверждена, добавили защитники экс-депутата.

Судья для принятия решения удалилась в совещательную комнату. Выйдя из помещения, она озвучила, что решила продлить арест. Судья Пронина заявила, что Коваль все же может скрыться или повлиять на свидетелей для изменения их показаний.

На заседание 12 апреля в качестве свидетеля вызвали экс-парламентария Бориса Ивченко, рассказал прокурор Алексей Полторак. Но экс-депутат в суд к своему бывшему коллеге не пришёл. Он заболел, уточнил прокурор.

Не явились и другие свидетели. В частности, глава аппарата бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Анна Байкова. Прокурор попросил зачитать их показания, которые давались ранее следователю. Сторона защиты не возражала. В своих показаниях Байкова рассказала о том, как работает БФК и принимается бюджет.

Главврач роддома № 10 Лада Иванова рассказала об обращениях к Ковалю и поступлению после этого денег на ремонт лифтов, следует из зачитанного документа. Как проходит аукцион, Иванова не знает, прочитал прокурор. Он же озвучил слова главврача о том, что позже она снова обращалась к Ковалю с просьбой поспособствовать в выделении денег на ремонт других лифтов — тогда ещё депутат сообщил, что все согласовал.

Следующее заседание судья назначила на 17 мая. На него прокурор снова намерен вызвать экс-депутата Ивченко и ещё несколько свидетелей.

Напомним, Коваля обвиняют в получении взяток от предпринимателей. Следствие считает, что бывший депутат брал деньги у бизнесменов якобы за то, что может поспособствовать выделению денег из бюджета медорганизациям, которые потом заключат контракты с этими предпринимателями. Деньги от бизнесменов Ковалю якобы передавал его помощник Андрей Гришин, следует из обвинения. Подробнее о предполагаемой схеме — в материале ЗАКС.Ру.

На одном из прошлых заседаний показания дал депутат ЗакСа Константин Чебыкин. Следствие считает, что он и Ивченко тоже вносили поправки, по которым потом выделяли деньги участвующим в деле медорганизациям, но не знали о схеме обогащения Коваля.

София Саттарова