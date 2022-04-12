"Новая газета" провела свое расследование нападения на Муратова и определилась с подозреваемыми

Редакция "Новой газеты" провела собственное расследование инцидента, имевшего место в купе поезда Москва-Самара 7 апреля, когда неизвестный облил главного редактора газеты Дмитрия Муратова краской с ацетоном и нанес ему химический ожог глаз. Выводы авторов материала совпадают с данными, которые ранее опубликовало издание Baza. По версии "Новой", снимал нападение на камеру 37-летний Илья Марковец, которого смогли задержать полицейские, а плескал в медиаменеджера краской 41-летний Николай Трифонов, которому удалось скрыться.

"Не исключено, что полиции сложно найти человека в 13-миллионной Москве, однако мы со значительной долей вероятности можем указать на подозреваемого "колориста". И очень хотим, чтобы уполномоченные органы занялись проверкой этих сведений", - говорится в расследовании "Новой".

Авторы текста утверждают, что Трифонов, который позиционирует себя как бывший десантник, никогда не служил в ВДВ. В 2000-х годах он был замечен на слете прокремлевского движения "Наши". В свою очередь, Марковец, следует из материала газеты, в течение своей карьеры занимался бизнесом, а также имеет опыт в проведении исследований с использованием полиграфа. Журналисты требуют от полиции возбудить уголовное дело, отмечая, что "не был сделан осмотр места происшествия, не взяты смывы краски, не изъяты образцы одежды — словом, действий, направленных на незамедлительное установление всех обстоятельств преступления, не произведено".

фото: Novaya Gazeta. Europe