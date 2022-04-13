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Соцподдержка в Петербурге будет оказана только "своим" бездомным

фото ЗакС политика Соцподдержка в Петербурге будет оказана только "своим" бездомным

Законодательное собрание Петербурга 13 апреля в окончательном чтении утвердило изменения в закон о предоставлении социальной помощи бездомным, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Теперь на меру поддержки смогут рассчитывать только те лица без определенного места жительства, у кого последним местом прописки был Петербург или Ленинград, следует из документа. 

Такие же требования в законе теперь установлены для тех бездомных, кто хочет получить бесплатную юридическую помощь или временное жилье. По принятому документу, без последней регистрации в Петербурге или Ленинграде люди не смогут получить и звание "Ветеран труда". 

Законопроект в парламент внесен от имени губернатора Александра Беглова. Его представитель в ЗакСе Константин Сухенко в материалах документа указал, что за 7 месяцев 2021 года на учет как бездомные были поставлены 356 людей, у которых последним местом регистрации указан другой регион. 

Еще при первом рассмотрении законопроекта против него выступили оппозиционные депутаты. Представитель "Справедливой России - За правду" Михаил Амосов заявил, что у некоторых бездомных нет никаких документов о последней регистрации. 

Напомним, в марте 2021 года Уставный суд Петербурга решил, что на учет в городе могут вставать бездомные вне зависимости от своего последнего места прописки. Если человек встал на учет, то он может рассчитывать на соцподдержку. Такое решение Уставный суд принял по иску депутатов Амосова, Бориса Вишневского, Александра Рассудова и уже бывших парламентариев Максима Резника и Надежды Тихоновой.

София Саттарова


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