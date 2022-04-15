Марченко стал самым богатым депутатом Госдумы от Петербурга

Согласно опубликованным декларациям депутатов Государственной думы восьмого созыва, самый высокий годовой доход среди представителей Петербурга оказался у бывшего единоросса Евгения Марченко. За 2021 год он заработал 21 млн рублей. Годом ранее он отчитывался о заработке в 16 млн рублей. Его список недвижимости тоже изменился. Годом ранее он владел одной квартирой целиком (99 кв. м) и долями еще в двух (74 и 37 кв. м). В новом отчете говорится лишь о трех долях в одной квартире (37 кв. м).

На втором месте глава петербургского отделения "Единой России" Сергей Боярский с годовым доходом в размере 10,7 млн рублей. Его доходы с прошлой декларации подросли на 852 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров их однопартиец Виталий Милонов с доходом в 9,4 млн рублей. В 2020 году он задекларировал 6,1 млн рублей.

Член фракции "Справедливая Россия – За правду" Елена Драпеко отчиталась о 8,5 млн рублей. Парламентарий от КПРФ Сергей Пантелеев сообщил о 6,1 млн рублей. Годовой заработок члена "Единой России" Юрия Петрова оказался на уровне 5,8 млн рублей, хотя годом ранее депутат заявлял о 6,4 млн рублей. Более 5,7 млн рублей за год заработал единоросс Михаил Романов. Справедливоросс Олег Нилов в 2021 году отчитался о 5,5 млн рублей. Это на 128 тысяч рублей меньше, чем годом ранее.

Среди тех, кто сменил мандат Заксобрания Петербурга на думский, больше всех заработал бывший спикер городского парламента Вячеслав Макаров. За отчетный период он задекларировал 6,6 млн рублей, а его супруга — 4,6 млн рублей. В 2020 году Макаров отчитался о заработке в размере 4,3 млн рублей, а доход его жены составлял лишь 189 тысяч рублей. В новой декларации четы Макаровых больше не указана доля супруги депутата в квартире площадью 50,6 кв. м.

Доход представителя "Партии роста" Оксаны Дмитриевой составил 3,7 млн рублей. Почти столько же заработал бывший вице-спикер петербургского ЗакСа Сергей Соловьев. Доход Александра Тетердинко составил 3,6 млн рублей. Его заработок по сравнению с 2020 годом сократился почти в пять раз.

Годовой заработок бывшего руководителя Приморского района Петербурга Николая Цеда, который в сентябре прошел в Госдуму от "Единой России" составил 4,2 млн рублей. В отчете за год его жены доход указан в размере 3,7 млн рублей.

Меньше всех заработала представительница "Новых людей" Ксения Горячева. Ее годовой доход составил 1,6 млн рублей.

Больше всего транспортных средств записано на Милонова. Он передвигается на Genesis G80, Lada Vesta, а также на мотоцикле BMW F800. Лидером по количеству объектов недвижимости стала Драпеко. У нее два земельных участка для садоводства (851 и 777 кв. м), три квартиры (64, 63 и 56 кв. м), садовый дом (105 кв. м), а также машино-место и газопровод.

Константин Леньков