Пригожин отозвал свой иск к изданию Znak.com

Предприниматель Евгений Пригожин, которого называют приближенным к российскому руководству, отказался от идеи судиться с уральским изданием Znak.com. Как напоминает пресс-служба его компании "Конкорд", отозванный иск был связан с материалом, в котором Пригожину приписывалось ведение информационной кампании против петербургского губернатора Александра Беглова.

"Пригожин принял решение отказаться от иска к изданию "Знак". Данное СМИ прекратило свою деятельность, поэтому решение суда об опровержении будет фактически неисполнимо, а, значит, истец теряет юридический интерес к данному спору", - гласит сообщение.

При этом в "Конкорде" добавили, что все юридические цели, которые преследовало разбирательство, уже достигнуты.

Отметим, что в иске, о котором стало известно в январе, бизнесмен требовал выплатить ему 5 млн рублей, считая, что публикация о его предполагаемом конфликте с Бегловым наносит ущерб его чести, достоинству и деловой репутации.