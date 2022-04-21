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Новости 13:55

Петербурженка отсудила у Фонда капитального ремонта почти 100 тысяч рублей

фото ЗакС политика Петербурженка отсудила у Фонда капитального ремонта почти 100 тысяч рублей

В Петербурге закончилось почти четырехлетнее судебное разбирательство по иску Прасковьи Астраханцевой, чья квартира на Благодатной улице пострадала от действий НО "Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества". Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, Куйбышевский районный суд взыскал с ответчика всю запрошенную женщиной сумму, а именно 97 900 рублей. Во столько хозяйка квартиры оценила ущерб, нанесенный стеклопакетам в период проведения работ.

В сообщении указывается, что представитель фонда в суд являлся и настаивал на прекращении производства. При этом, в отличие от Астраханцевой, имевшей на руках выводы экспертизы, доказательств в свою пользу, касающихся суммы ущерба, ответчик не представил.

Отметим, что к деятельности Фонда капитального ремонта у чиновников Смольного уже длительное время имеются нарекания: например, в начале месяца было объявлено, что программу капремонта в городе недовыполнили уже более чем на 100 млрд рублей. Кроме того, фонд время от времени проигрывает в судах из-за низкого качества работ в исторических зданиях.


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