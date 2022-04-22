ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 9:26

Венедиктов отказался от предложения войти в новый состав Общественной палаты Москвы

фото ЗакС политика Венедиктов отказался от предложения войти в новый состав Общественной палаты Москвы

Экс-главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов отказался от предложения Союза ветеранов Афганистана войти в новый состав Общественной палаты Москвы, информирует ТАСС.

"Я поговорил с коллегами и понял, что мои позиции, в смысле развития гражданского общества в новой ситуации, расходятся с большинством; ну, а свадебным генералом я не привык быть. Но предложение было сделано, я очень благодарен, что Союз ветеранов Афганистана, это особенно для меня ценно, понимает, что я делал, в том числе и для них", - представил свою позицию Венедиктов.

Напомним, о том, что бывшего главреда "Эха" не включили в новый состав Общественной палаты Москвы, стало известно в конце марта: соответствующий указ утвердил столичный мэр Сергей Собянин.

Напомним, что проблемы у Венедиктова начались после того, как Генпрокуратура потребовала отключить "Эхо" от эфира и заблокировать его сайт. Основанием для этого стало то, как радиостанция освещала ход военной "спецоперации" на Украине. Вскоре после этого, в первую неделю марта, совет директоров "Эха Москвы" решил ликвидировать и радиостанцию, и её сайт. Кроме того, ранее журналист жаловался на угрозы.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости22 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама