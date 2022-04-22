Венедиктов отказался от предложения войти в новый состав Общественной палаты Москвы

Экс-главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов отказался от предложения Союза ветеранов Афганистана войти в новый состав Общественной палаты Москвы, информирует ТАСС.

"Я поговорил с коллегами и понял, что мои позиции, в смысле развития гражданского общества в новой ситуации, расходятся с большинством; ну, а свадебным генералом я не привык быть. Но предложение было сделано, я очень благодарен, что Союз ветеранов Афганистана, это особенно для меня ценно, понимает, что я делал, в том числе и для них", - представил свою позицию Венедиктов.

Напомним, о том, что бывшего главреда "Эха" не включили в новый состав Общественной палаты Москвы, стало известно в конце марта: соответствующий указ утвердил столичный мэр Сергей Собянин.

Напомним, что проблемы у Венедиктова начались после того, как Генпрокуратура потребовала отключить "Эхо" от эфира и заблокировать его сайт. Основанием для этого стало то, как радиостанция освещала ход военной "спецоперации" на Украине. Вскоре после этого, в первую неделю марта, совет директоров "Эха Москвы" решил ликвидировать и радиостанцию, и её сайт. Кроме того, ранее журналист жаловался на угрозы.