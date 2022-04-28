В АП заявили, что решение об отмене прямых выборов губернаторов может быть принято в ближайшее время

Замруководителя управления президента РФ по внутренней политике Владимир Мазур в разговоре с ТАСС не исключил, что финальное решение об отмене прямых губернаторских выборов может быть принято уже в ближайшее время.

"Пока ещё в консультациях. Вчера президент сказал, что мы должны давать населению право участвовать в этом. Хотя и тот, и другой вариант подразумевают участие: либо напрямую, либо через представителей. Когда будет окончательное решение, сказать не могу. Думаю, что в ближайшие дни", - поделился с агентством Мазур.

Ранее, напомним, в Кремле уверяли, что отмена прямых губернаторских выборов не является актуальной темой. Первыми данную электоральную тему подняли источники РБК, заявившие о якобы имеющемся у федеральных властей желании отказаться в нынешнем году от прямых выборов.

Отметим, ожидалось, что обозначенная тема будет подняла в ходе выступления Владимира Путина в Таврическом дворце во время съезда Совета законодателей, однако президент традиционно львиную долю своего спича уделил Украине и "спецоперации".