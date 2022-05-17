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Новости 11:52

Мосгорсуд перенес рассмотрение жалобы на приговор Навальному

фото ЗакС политика Мосгорсуд перенес рассмотрение жалобы на приговор Навальному

Мосгорсуд отложил на утро 24 мая рассмотрение жалобы защиты на приговор политику Алексею Навальному, сообщило во вторник ТАСС. Перенос связан с просьбой самого политика, который не успел ознакомиться с аудиозаписью приговора, отметило информагентство.

В свою очередь, "Интерфакс" в качестве причины переноса указывает на то, что Навальный не хотел пропустить назначенное ранее длительное свидание в колонии с семьей. По закону, заключенный имеет на него право раз в три месяца, отметили журналисты.

Само разбирательство касается жалобы защиты Навального на вынесенный ему Лефортовским судом Москвы приговор по делам о мошенничестве и оскорблении судьи. На состоявшихся во вторник слушаниях стороны представили свои позиции, указало ТАСС. Адвокаты настаивали на отмене приговора, представитель прокуратуры настаивала на том, чтобы оставить приговор в силе.

Напомним, 22 марта Лефортовский суд в ходе выездного заседания в ИК-2 Покрова назначил Алексею Навальному наказание в виде девяти лет колонии строгого режима и выплаты штрафа в размере 1,2 миллиона рублей. Накануне вынесения приговора стало известно о том, что судья по делу Маргарита Котова получила повышение в Мосгорсуд.


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