Мосгорсуд перенес рассмотрение жалобы на приговор Навальному

Мосгорсуд отложил на утро 24 мая рассмотрение жалобы защиты на приговор политику Алексею Навальному, сообщило во вторник ТАСС. Перенос связан с просьбой самого политика, который не успел ознакомиться с аудиозаписью приговора, отметило информагентство.

В свою очередь, "Интерфакс" в качестве причины переноса указывает на то, что Навальный не хотел пропустить назначенное ранее длительное свидание в колонии с семьей. По закону, заключенный имеет на него право раз в три месяца, отметили журналисты.

Само разбирательство касается жалобы защиты Навального на вынесенный ему Лефортовским судом Москвы приговор по делам о мошенничестве и оскорблении судьи. На состоявшихся во вторник слушаниях стороны представили свои позиции, указало ТАСС. Адвокаты настаивали на отмене приговора, представитель прокуратуры настаивала на том, чтобы оставить приговор в силе.

Напомним, 22 марта Лефортовский суд в ходе выездного заседания в ИК-2 Покрова назначил Алексею Навальному наказание в виде девяти лет колонии строгого режима и выплаты штрафа в размере 1,2 миллиона рублей. Накануне вынесения приговора стало известно о том, что судья по делу Маргарита Котова получила повышение в Мосгорсуд.