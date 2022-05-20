Белорусский СК завел дело о терроризме против представителей канала NEXTA

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело об организации деятельности и руководстве террористической организацией против представителей Telegram-канала NEXTA Степана Путило, Яна Рудика и "иных лиц", сообщило 20 мая ТАСС со ссылкой на агентство БелТА.

Согласно опубликованному заявлению СК, в стране было "дополнительно возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 290-5 Уголовного кодекса Беларуси в отношении Степана Путило, Яна Рудика и иных лиц за организацию и руководство деятельностью террористической организации NEXTA".

По версии следствия, начиная с 2020 года обвиняемые "использовали свои информационные ресурсы для дестабилизации обстановки на территории Беларуси и радикализации так называемых акций протеста". Кроме того, "вышеуказанные террористы неоднократно призывали к разжиганию социальной вражды и розни, блокировке дорог и координации уличных беспорядков, совершению терактов на железной дороге и диверсий на предприятиях, которые могли привести к техногенным катастрофам", утверждают в СК.

В начале апреля Верховный суд Белоруссии признал Telegram-канал Nexta вместе с его подразделениями Nexta Live и Luxta террористическими организациями и запретил их деятельность в стране. Канал известен своим освещением протестов в Белоруссии в 2020 году.

Ранее суд в Гродно приговорил к шести годам заключения россиянку Софью Сапегу, которая годом ранее была задержана вместе со своим другом Романом Протасевичем (экс-главным редактором NEXTA) после посадки на территории Белоруссии самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс, под предлогом возможного теракта. В Кремле не сочли нужным комментировать приговор.