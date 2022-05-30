В Ленобласти насчитали два миллиона жителей

Численность населения Ленобласти по итогам прошедшей Всероссийской переписи составила два миллиона жителей, сообщила 30 мая пресс-служба администрации региона.

По данным Росстата, на территории области постоянно проживают 2 миллиона 1 тысяча человек. При этом большинство из них находятся в городах (1 миллион 346 тысяч жителей), количество сельчан оказалось на уровне 655 тысяч человек.

"Ленобласть вошла в число регионов России, где по сравнению с переписью 2010 года численность населения увеличилась. Рост с 2010 по 2021 год составил 16,5 %", - отметили в пресс-службе.

По итогам переписи Росстат отчитался также о появлении четырех новых городов-миллионников в стране. Речь идет о Воронеже, Краснодаре, Красноярске и Перми, сообщило ТАСС. Теперь в России официально насчитывается 16 городов с населением свыше миллиона человек.

Росстат озвучил предварительные итоги переписи в начале апреля. Согласно приведенным данным, к 1 октября 2021 года в стране проживало около 147 миллионов человек. Сама перепись проходила осенью 2021 года, еще до ее завершения замглавы Росстата Павел Смелов заявил о 99 % россиян, принявших в ней участие. Спустя месяц он уволился с работы.