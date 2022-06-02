Суд в Москве заменил ограничение свободы на колонию для экс-главы столичного штаба Навального*

Симоновский суд Москвы заменил ограничение свободы на реальный срок в колонии для экс-главы столичного штаба Навального* Олега Степанова по так называемому "санитарному делу", сообщило ТАСС 2 июня.

"Представление прокурора о замене наказания Степанову удовлетворено", — приводит агентство слова собеседницы в пресс-службе суда.

Сам оппозиционер находится не в России, страну он покинул в 2021 году.

В августе 2021 года Преображенский суд столицы приговорил Степанова к одному году ограничения свободы по делу о призывах к нарушению санитарных правил в столице в январе 2021 года. Речь шла о подготовке несогласованной акции в поддержку Алексея Навального, вернувшегося в Россию после прохождения курса лечения в Германии.

Помимо Степанова, к ограничению свободы по "санитарному делу" были приговорены, в частности, юрист ФБК* Любовь Соболь**, брат Алексея Навального Олег и участница группы Pussy Riot Мария Алехина. В феврале 2022 года суд заменил Олегу Навальному приговор на заключение в колонии (позже это решение было обжаловано его защитой). Алехиной заменили наказание на три недели в колонии в апреле, вскоре после этого МВД объявило ее в розыск. Накануне, 1 июня Мосгорсуд утвердил замену реальным сроком ограничения свободы для Соболь**.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

**Любовь Соболь внесена Минюстом в реестр СМИ - иностранных агентов

Фото: Олег Степанов/ Telegram