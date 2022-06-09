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Новости 18:52

Путин пообещал, что через десять лет Россия будет жить лучше

фото ЗакС политика Путин пообещал, что через десять лет Россия будет жить лучше

На встрече с молодыми предпринимателями 9 июня президент Владимир Путин сделал несколько заявлений о развитии страны. Так, на вопрос о том, сможет ли Россия через десять лет жить лучше, он ответил утвердительно.

"Да, а это в конце концов должно привести к повышению качества жизни", - приводит его реплику РИА "Новости".

Глава российского государства по случаю 350-летия со дня рождения Петра I, отмечаемому в четверг, также обратился к историческим событиям.

"Вот Петр I Северную войну 21 год вел. Казалось бы там, воевал со Швецией, чего-то отторгал... Ничего не отторгал: он возвращал! Да. А как? Так и есть", - заявил политик.

По мнению Путина, те, кто в нынешнем году покидают страну из-за военной спецоперации на Украине, в дальнейшем пожалеют об этом поступке, поскольку Россия - "страна с огромными возможностями".


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