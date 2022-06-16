ПМЭФ и Fake news: Пост про коленки как символ конца фактчекинга

фото Константин Леньков

На полях ПМЭФ снова не обошлось без обсуждения медиапространства. Если в прошлом году говорили о СМИ-иноагентах, то в этот раз решили коснуться фейковых новостей. Самыми обсуждаемыми "фейками" стали новости, связанные со "специальной военной операцией" России на Украине.

Колено Захаровой

На дискуссию о фейковых новостях на Петербургском международном экономическом форуме пригласили большую компанию. Среди гостей депутат Государственной думы от "Единой России" Александр Хинштейн, который руководит в парламенте комитетом по информационной политике - через него проходят законы о регулировании работы СМИ. Недавно комитет одобрил законопроект о внесудебном закрытии изданий.

Компанию ему составили пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова и пранкеры Лексус и Вован.

Еще одной гостьей встречи стала президент "Фонда открытой новой демократии" Кристину Потупчик, ранее известную как пресс-секретарь движения "Наши" и "Серый кардинал Телеграма", работающую на властные структуры. В 2010 году Потупчик сообщила, что для президента России Владимира Путина создан эротический календарь со студентками МГУ. Продюсером этого календаря был Владимир Табак, который тоже принял участие в дискуссии. Сейчас у него должность гендиректора АНО "Диалог". Эта организация в мае 2022 года подготовила список категорий "токсичного" для детей контента.

Табак открыл встречу. Он заявил, что проблема фейковых новостей не нова. Активизировалась она в начале пандемии коронавируса, а после начала "специальной военной операции" России на Украине количество недостоверной информации выросло в разы, сказал Табак. По его словам, фейки могут быть очень даже срежиссированными. В качестве примера выступающий привел высказывания уже бывшей уполномоченной по правам человека на Украине Людмилы Денисовой.

Занимая пост омбудсмена, она рассказывала о том, что российские военные якобы насилуют даже маленьких детей на Украине. За эти высказывания Верховная Рада сняла Денисову с должности, а сама экс-омбудсмен призналась, что "переборщила".

Эту историю на дискуссии вспоминали неоднократно, приводя ее как пример распространения фейков высокопоставленным лицом. Вспомнила о Денисовой и пресс-секретарь МИД Мария Захарова, хотя больше ее позабавила история с главным редактором закрытого "Эхо Москвы" Алексеем Венедиктовым*.

Он накануне выложил в свой Telegram-канал фотографию женских коленок и приписал: "Мария Владимировна Захарова, Ваши коленки..". Захарова на ПМЭФ, смеясь, заявила, что эти коленки не ее, и посетовала, что такой уважаемый человек опубликовал недостоверную информацию:

- Да, это комичная история, но она очень показательна. Потому что человек, которому многие годы, если не десятилетия, доверяли, и доверяли по очень серьезным вопросам, и который руководил радиостанцией, может вот так бабахнуть в запале, я уж не знаю, чего, информацию о знакомом ему человеке <...>. То, значит, всё - мы живем в таком мире отсутствия фактчекинга, необходимости проверки достоверности информации, то чего уж больше.

В прошлом году на деловом завтраке ПМЭФ по обсуждению СМИ-иноагентов Захарова и Венедиктов* сидели рядом. И горячо дискутировали. Она говорила, что закон об иноагентах в США хуже российского, а он утверждал, что российский не намного лучше и его следует отменить. Меньше чем через год Венедиктов* сам был признан иностранным агентом.

Меры реагирования

Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн на встрече заявил, что одобряет законы об административной ответственности о распространении недостоверной информации. Тогда это помогло с меньшими потерями преодолеть пандемию, считает депутат.

По его словам, в месяцы борьбы с коронавирусом фейки чаще всего распространялись из других стран. Поэтому с началом СВО принятые ранее меры пришлось ужесточить, сказал Хинштейн:

- Не случайно с началом специальной военной операции и, естественно, обострившемся информационном противоборстве с той стороны, активизации информационной, гибридной войны в отношение России, нам пришлось принимать новые меры реагирования.

Эти новые меры предполагают миллионные штрафы и уголовную ответственность за распространение фейков о действиях российской армии. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий документ в начале марта 2022 года.

Много на встрече говорили о том, что нужно учить людей фактчекингу. Например, ввести в школах и вузах предметы по цифровой гигиене. Похожую идею высказал советник министра просвещения Антон Назаров. Он заявил, что ведомство не так давно запустило специальные уроки по фейкам в школах.

- Очевидно, что этого недостаточно, и мы с нового учебного года запускаем "Уроки о важном". Это уроки, на которых мы сможем объяснять, в том числе основы медиаграмотности, - сказал Назаров.

Он добавил, что такие уроки уже летом должны пройти в некоторых детских лагерях.

Приглашенные пранкеры Вован и Лексус слово получили только в конце дискуссии. Свою известность они получили, когда стали выкладывать в интернет видео с телефонными розыгрышами простых людей. В последнее время пранкеры сменили статус своих персонажей - теперь Вован и Лексус звонят политикам и известным общественным деятелям, после чего об их "розыгрышах" стали говорить на федеральных каналах.

Площадку экономического форума пранкеры решили использовать для презентации своего нового "розыгрыша". Это "история о том, как человек стал жертвой фейков", сказал Владимир Кузнецов ("Вован"). Жертвой оказалась писательница Джоан Роулинг, которая, по словам Кузнецова, слепо верит тому, что говорят западные СМИ о России. Пранкеры показали видео с Роулинг, которой они позвонили от имени президента Украины Владимира Зеленского. Основная часть аудитории восприняла отрывки видео со смехом. Колкую ремарку себе позволил только Хинштейн:

- Я прошу прощения, но жертвой фейков, по крайней мере из этого видео, человек стал тогда, когда вы ему позвонили.

*Минюст внес Алексея Венедиктова в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

текст: София Саттарова