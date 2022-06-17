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Новости 11:45

Сторонники "Мемориала"* создали новую правозащитную организацию

фото ЗакС политика Сторонники "Мемориала"* создали новую правозащитную организацию

Сторонники ликвидированного "Мемориала"* учредили новую организацию, которая будет функционировать без образования юридического лица, - Центр защиты прав человека "Мемориал".

Центр будет заниматься документированием и информационным фиксированием нарушений прав человека, а также оказывать содействие жертвам политических преследований и других уязвимых групп населения.

В ближайшее время у организации появятся свои страницы в социальных сетях.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт "Мемориала"*. Ограничение доступа к ресурсу в ведомстве объяснили наличием фейков об армии.

В конце декабря 2021 года организация была ликвидирована решением Верховного суда. "Мемориал"* добивается отмены решения, однако до сих пор в этом не преуспел.

*Минюст внёс правозащитный центр "Мемориал" в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента


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