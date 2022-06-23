Депутаты согласились изменить размеры зеленых зон ради строек

На заседании 23 июня депутаты Законодательного собрания одобрили в первом чтении внесение изменений в закон о зеленых насаждениях общего пользования (ЗНОП), передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Документ предполагает уменьшение размеров трех скверов, чтобы на освободившемся месте проводить стройку.

В частности, законопроект предполагает сокращение сквера ДОСААФ с 2,9 тысяч кв. м до 2,73 тысяч кв. м, а Смоленского сада с 1,32 га до 1,26 га. Еще в планах по уменьшению шесть скверов, следует из документа.

В законопроекте сказано, что должен вырасти размер безымянных скверов у дома 49 на улице Седова и на Дальневосточном проспекте, а также Буферный парк у реки Кузьминки и безымянный бульвар на улице Фучика. Помимо этого, законопроектом добавляются новые зеленые зоны. В частности, в ЗНОП вносят новый сквер у площади Культуры. Его площадь составит 3,39 тысячи кв. м.

Документ в ЗакС внесен от имени губернатора Петербурга. Его представитель в парламенте Константин Сухенко пояснил в материалах к документу, что при принятии законопроекта общая площадь зеленых зон в городе вырастет с 6006,7722 до 6009,9980 га. Также станет больше и показатель обеспеченности населения зелеными зонами в Невском, Пушкинском и Фрунзенском районах, уточняется в пояснении.

По его словам, сокращение ЗНОП необходимо для строительства "социально значимых объектов". Сухенко пояснил, что речь идет о подъездной дороге к центру сказок А. С. Пушкина, мосте через реку Неву в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай и реконструкции Цимбалинского путепровода.

Депутат от КПРФ Ирина Иванова пыталась узнать у Сухенко подробности. В частности, она попросила его уточнить, что конкретно планируют делать с участками, которые изымают из зеленых зон. Сухенко внятно ответить на вопрос не смог.

Напомним, для строительства моста через Неву необходимо убрать восемь зданий на проспекте Обуховской обороны. Для путепровода могут пойти под снос пять домов. Партия Роста еще летом 2021 года предлагала изменить план реконструкции.

София Саттарова