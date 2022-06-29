Петербургские депутаты готовы изменить размеры зеленых зон ради строек

Законодательное собрание Петербурга на заседании 29 июня рассмотрело во втором чении документ губернатора Петербурга об изменении размеров зеленых зон города, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Часть скверов планируют уменьшить для проведения там строительных работ, следует из документа.

В частности, законопроект предполагает сокращение сквера ДОСААФ с 2,9 тысяч кв.м до 2,73 тысяч кв.м, а Смоленский сад с 1,32 га до 1,26 га. Также планируется уменьшить еще шесть скверов, сказано в документе.

Из проекта закона следует, что несколько безымянных скверов наоборот должны увеличиться. В частности, зеленая зона у дома 49 на улице Седова и на Дальневосточном проспекте, а также Буферный парк у реки Кузьминки и безымянный бульвар на улице Фучика. Помимо этого законопроектом добавляются новые зеленые зоны. В частности, в ЗНОП вносят новый сквер у площади Культуры. Его площадь составит 3,39 тысяч кв.м.

Общая площадь зеленых насаждений в Петербурге должна вырасти с 6006,7722 до 6009,9980 га, пояснил в материалах к законопроекту представитель губернатора Константин Сухенко. Он уточнил, что больше станет показатель обеспеченности населения зелеными зонами в трех районах: Фрунзенском, Невском и Пушкинском.

Согласно материалам законопроекта, сокращение ЗНОП необходимо для строительства "социально значимых объектов". Речь идет о подъездной дороге к центру сказок А.С. Пушкина, мосте через реку Неву в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай и реконструкции Цимбалинского путепровода.

Напомним, для строительства моста через Неву необходимо убрать восемь зданий на проспекте Обуховской обороны. Для путепровода могут пойти под снос пять домов. Партия роста еще летом 2021 года предлагала изменить план реконструкции.

София Саттарова