Мейксин считает нецелесообразным закупку КОИБов

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 14 июля обсуждала вопрос о порядке взаимодействия с нижестоящими избиркомами по использованию комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) на предстоящих дополнительных выборах муниципальных депутатов. Член ГИК от КПРФ Андрей Беляков поинтересовался у председателя комиссии Максима Мейксина, планируется ли закупить КОИБы, чтобы обеспечить ими все избирательные участки на предстоящих довыборах.

Мейксин на это напомнил, что страна последовательно идет к электронному голосованию как к более прогрессивной и удобной форме волеизъявления. В данном случае КОИБы — промежуточное звено, считает глава Горизбиркома.

- Поэтому я считаю, что нецелесообразно увеличивать количество КОИБов, в связи с тем, что через какое-то время они просто в таком объеме будут не нужны. <...> Надо понимать, что это не только расходы на приобретение комплексов обработки бюллетеней, но и затраты на их хранение, затраты на эксплуатацию, на техническое обслуживание — это, в общем, достаточно затратная история, - заявил Мейксин.

Он добавил, что для использования КОИБов нужно и подходящее помещение с технической точки зрения. Глава ГИК сообщил, что пока запланировано использование 18 комплексов на довыборах. Это обойдется бюджету примерно в 815 тысяч рублей, сказал Мейксин. По его словам, если использовать КОИБЫ на 124 участках, то на это уйдет более 4,7 млн рублей.

Беляков возразил, что от голосования на избирательных участках все равно полностью уйти не получится. Кроме этого, еще существуют вопросы с электронным голосованием, отметил член ГИК от КПРФ. Мейксин предложил ему выполнить "домашнее задание" и посчитать, сколько бюджету Петербурга надо будет потратить на покупку и хранение КОИБов.

Напомним, на выборах в 2022 году в Петербурге использовали комплексы обработки бюллетеней на 352 избирательных участках. Тогда глава Горизбиркома Наталья Чечина сообщила, что комиссия просила выделить деньги на еще более 200 КОИБов, но комитет финансов в этом отказал.

София Саттарова