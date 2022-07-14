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Генпрокуратура получила право блокировать СМИ без санкции суда

фото ЗакС политика Генпрокуратура получила право блокировать СМИ без санкции суда

Генеральный прокурор и его заместители получили право на бессудные блокировки средств массовой информации в соответствии с законом о "зеркальных мерах", текст которого подписал 14 июля президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, генпрокурор и его заместители теперь смогут прекращать деятельность зарубежных СМИ в ответ на "принятие враждебных решений" иностранными правительствами против российских медиа. Также документ предусматривает возможность лишения иностранных журналистов аккредитации в случае недружественных действий со стороны их государств в отношении российских СМИ.

Российские издания также могут быть заблокированы в случае публикации ложных сведений под видом достоверной информации, а также фейков об армии и материалов с призывами к участию в несанкционированных публичных акциях. В первый раз требование о приостановлении деятельности может быть вынесено сроком на три месяца, во второй раз — на полгода. В дальнейшем СМИ может окончательно лишиться лицензии.

Ранее Совет Федерации единогласно одобрил внесение соответствующих изменений в подписанный сегодня Путиным закон. В понедельник стало известно о приостановке деятельности Профсоюза журналистов и о попытке прокуратуры ликвидировать его после заведения административного дела о дискредитации Вооруженных сил РФ.


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