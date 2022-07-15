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Выборы 2021

Муниципал 16:48

Еще десять кандидатов подали документы на муниципальные довыборы

фото ЗакС политика Еще десять кандидатов подали документы на муниципальные довыборы

В ГАС "Выборы" 15 июля появилось еще десять имен претендентов  на свободные места в петербургских муниципалитетах. Кроме работников бюджетных организаций принять участие в голосовании решили домохозяйка, трансгендер-трезвенник, сотрудники медучреждений, а также кандидатка, которая выдвинулась сразу в два округа. 

Самый большой приток самовыдвиженцев в МО "Невский округ". В ГАС "Выборы" в этом муниципалитете появилось сразу пять имен. Среди них сторонник "Общества.Будущее" Вадим Егоров. Также на довыборы в этом муниципалитете заявились выпускник ИТМО прошлого года Дмитрий Мальцев и 23-летняя безработная Алиса Парсюк. Другой претендент в Невском округе - трансгендер-художник Анатолий Обросков, о котором ЗАКС.Ру рассказывал ранее.  Еще документы подала Екатерина Уличева, которая ранее выдвинулась в МО "Светлановское".

В МО "Шувалово-Озерки" - три новых самовыдвиженца. Наталия Кондратчик работает заместителем директора в центре социальной помощи семье и детям в Выборгском районе. Елизавета Эдвардс заведует районной библиотекой. Также для участия в выборах в этом МО документы подала домохозяйка Ольга Боровик.

Еще два самовыдвиженца заявились на довыборы в МО "Светлановское": это сотрудница клиники дерматологии и венерологии Марина Богачева и документовед из поликлиники № 97 Леонид Власов. 

Напомним, 11 сентября в Петербурге пройдут дополнительные выборы депутатов в 17 муниципальных советах. Всего вакантно 38 мандатов. Из-за внезапного объявления выборов не все партии успели подготовить своих кандидатов. С претендентами от партий пока определились лишь в КПРФ и "Справедливой России - За правду". 

Константин Леньков


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МО Невский округ
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МО Светлановское
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МО Шувалово-Озерки

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