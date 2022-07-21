В Минздраве призвали россиян ревакцинироваться в связи с подъемом заболеваемости COVID-19

Замглавы Минздрава Андрей Плутницкий напомнил россиянам, и особенно пожилым людям и страдающим хроническими заболеваниями, о необходимости проходить ревакцинацию спустя полгода после первой прививки. При этом он отметил рост заболеваемости коронавирусом в стране, передает 21 июля ТАСС.

"Расслабляться ни в коем случае нельзя. Мы призываем наших граждан проходить ревакцинацию в течение полугода с момента предыдущей прививки. Это очень важно! Особенно это важно для людей пожилого возраста, а также пациентам с хроническими заболеваниями", — приводит информагентство слова Плутницкого.

Чиновник указал, что в России наиболее распространенным штаммом коронавируса остается "омикрон", который "вызывает сравнительно легкое течение болезни, в первую очередь, у вакцинированных ранее граждан".

Ранее Росздравнадзор рекомендовал усилить в регионах прививочную кампанию от коронавируса. В четверг администрация Ленобласти сообщила, что в скором времени жители региона смогут вакцинироваться при помощи назальной формы препарата "Гам-Ковид-Вак".