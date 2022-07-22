На муниципальные довыборы в Петербурге планируют потратить порядка 80 млн рублей

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин в интервью ЗАКС.Ру рассказал, что на проведение дополнительных выборов в 17 муниципалитетах города может потребоваться порядка 80 млн рублей. По его словам, пока смета до конца не готова.

- На данный момент мы обсуждаем сметы, сколько это будет стоить, планируем на следующей неделе выходить на постановление правительства Санкт-Петербурга по выделению средств. Сейчас обсуждается порядка 80 млн рублей, - сказал Мейксин.

Он напомнил, что в бюджете Петербурга на 2022 год не предусмотрены деньги на проведение довыборов. Поэтому их должны выделить из резервного фонда Петербурга, сказал председатель Горизбиркома.

Что еще рассказал Мейксин о предстоящих довыборах — читайте в интервью ЗАКС.Ру.

София Саттарова