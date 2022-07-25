Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Муниципал 10:47

На довыборы в муниципалитеты Петербурга выдвинулись 260 кандидатов

фото ЗакС политика На довыборы в муниципалитеты Петербурга выдвинулись 260 кандидатов

В Петербурге 24 июля завершилось выдвижение на дополнительные выборы в 17 местных советов города. Всего о готовности участвовать в выборах заявили 260 человек, отметили в Горизбиркоме.

Партии выдвинули 158 кандидатов. Остальные 102 – самовыдвиженцы.

Больше всего претендентов заявилось в МО "Светлановское" - 47 человек.  Но там будет разыграно сразу 6 мандатов по трем округам. Самая высокая конкуренция по отдельному округу в МО "Дачное"  и МО "Шувалово-Озерки". В каждом из них за два мандата планируют биться по 18 человек. 18 кандидатов заявились и на выборы во втором округе МО № 15. Там будет разыграно три мандата.

Дополнительные выборы состоятся 11 сентября и пройдут одним днем. Председатель Горизбиркома Максим Мейксин сообщил в интервью ЗАКС.Ру, что лично продвигал инициативу провести довыборы.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
МО Дачное
МО Светлановское
МО Шувалово-Озерки
МО №15

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости25 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама