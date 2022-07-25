На довыборы в муниципалитеты Петербурга выдвинулись 260 кандидатов

В Петербурге 24 июля завершилось выдвижение на дополнительные выборы в 17 местных советов города. Всего о готовности участвовать в выборах заявили 260 человек, отметили в Горизбиркоме.

Партии выдвинули 158 кандидатов. Остальные 102 – самовыдвиженцы.

Больше всего претендентов заявилось в МО "Светлановское" - 47 человек. Но там будет разыграно сразу 6 мандатов по трем округам. Самая высокая конкуренция по отдельному округу в МО "Дачное" и МО "Шувалово-Озерки". В каждом из них за два мандата планируют биться по 18 человек. 18 кандидатов заявились и на выборы во втором округе МО № 15. Там будет разыграно три мандата.

Дополнительные выборы состоятся 11 сентября и пройдут одним днем. Председатель Горизбиркома Максим Мейксин сообщил в интервью ЗАКС.Ру, что лично продвигал инициативу провести довыборы.