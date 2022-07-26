"Интерфакс": Новый глава "Роскосмоса" не приказывал увольнять Сафронова

Новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов не отдавал никаких распоряжений об увольнении бывшего журналиста "Коммерсанта" Ивана Сафронова, сообщил 26 июля "Интерфакс" со ссылкой на свои источники. Сафронов находится в СИЗО по делу о госизмене, последним местом его работы была должность советника главы госкорпорации, которым в ту пору был Дмитрий Рогозин.

"Уверен, это сейчас вообще за периметром его внимания. Перед Борисовым сейчас задачи, мягко говоря, другого масштаба", — приводит "Интерфакс" слова своего собеседника. Тот, в частности, указал, что Сафронов может быть уволен либо после вступления в законную силу приговора суда, либо по собственному заявлению. Никаких документов об этом от арестанта не поступало.

При этом источник агентства добавил, что никакой зарплаты в "Роскосмосе" Сафронов не получает. "Сафронов остается сотрудником госкорпорации, но зарплату не получает, поскольку в табеле учета рабочего времени Сафронова И.И. проставляются неявки", — поведал он.

Начиная с 2018 года и до середины июля 2022 года "Роскосмосом" руководил Дмитрий Рогозин. На смену ему президент Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера Юрия Борисова.

Иван Сафронов был задержан в Москве 7 июля 2020 года по подозрению в государственной измене. Согласно обвинительному заключению, на протяжении нескольких лет он "выведывал и собирал" секретную информацию, в том числе касающуюся военно-технического сотрудничества России с зарубежными странами, после чего якобы "систематически передавал" полученные сведения "представителям иностранных разведок". Сам Сафронов вину не признает.