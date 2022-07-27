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Выборы - 2022

Муниципал 18:49

В Пушкине зарегистрировали олимпийскую чемпионку-единоросса в качестве кандидата на довыборы

фото ЗакС политика В Пушкине зарегистрировали олимпийскую чемпионку-единоросса в качестве кандидата на довыборы

На заседании территориальной избирательной комиссии №20 27 июля зарегистрировали шесть кандидатов на дополнительные муниципальные выборы в МО "город Пушкин", сообщила ЗАКС.Ру председатель ТИК Анастасия Иванова. 

Среди них претендентка от "Единой России" Лилия Ахаимова, завоевавшая командное золото в гимнастике на Олимпийских играх в Токио в прошлом году. Также статус зарегистрированных кандидатов получили справедливороссы Антон Баер и Сергей Косилов, Алексей Науменко и Роман Бирюков от КПРФ и Валентина Жёлудь из "Единой России". 

Ещё на заседании ТИК рассмотрели вопрос о признании самовыдвиженца Ильи Лещева утратившим статус кандидата. Он рассказал ЗАКС.Ру, что самостоятельно отозвал свою кандидатуру по личным обстоятельствам. Лещев был единственным кандидатом, которого планировали выдвинуть "Новые люди". Позже в партии решили не принимать участие в довыборах. 

Единый день голосования должен состояться в Петербурге 11 сентября. Всего собираются избрать 38 мундепов в 17 муниципалитетах. Приём документов от участников закончился 24 июля. На довыборы заявилось 260 человек.  Кто претендует на места в местных советах можно посмотреть на карте ЗАКС.Ру

Константин Леньков


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