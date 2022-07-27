Мосгоризбирком заявил о "вполне хорошей конкуренции" на муниципальных выборах

Руководство Московской городской избирательной комиссии подвело итоги кампании по выдвижению кандидатов в муниципальные депутаты. О ее завершении 27 июля объявил замглавы комиссии Дмитрий Реут, насчитавший 7 326 выдвинувшихся кандидатов, передает "Интерфакс". По его подсчетам, за одно депутатское место будут бороться примерно по пять человек.

"Вполне хорошая конкуренция", - заключил чиновник.

Выборы в столице пройдут в 125 из 146 округов и займут три дня (9-11 сентября).

Тем временем, как сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*, московские полицейские отпустили задержанного в первой половине дня действующего мундепа Виктора Баранцева, составив на него административный протокол по статье о демонстрации экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП). В течение лета таким образом "оформили" уже не не менее десяти москвичей, собиравшихся участвовать в муниципальных выборах. Обвинительное решение суда по подобным делам лишает россиян пассивного избирательного права на один год.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов