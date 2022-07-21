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В Москве задержали еще одного активиста из-за демонстрации экстремистской символики

фото ЗакС политика В Москве задержали еще одного активиста из-за демонстрации экстремистской символики

Активист Сергей Росс, организовавший в июне "Форум мирной России", задержан в Москве и доставлен в отдел полиции, передает издание Sota. На него составили протокол по арестной статье 20.3 КоАП (демонстрация экстремистской символики). В течение последней недели он успел подать документы в Мосизбирком, желая зарегистрироваться кандидатом на предстоящих осенью муниципальных выборах.

Отметим, что нынешним летом московских активистов, собирающихся участвовать в муниципальной кампании или делавших это на предыдущих выборах, систематически задерживают и привлекают к административной ответственности по статье 20.3 КоАП. Согласно новейшему законодательству, обвинительное решение суда по ней лишает россиян права баллотироваться в течение ближайшего года. Таким образом уже осудили Марину Литвинович, Андрея Морева, Ольгу Сидельникову, Виталия Третьюхина, Николая Кавказского, Евгения Лебедева, Елену Караваеву и Андрея Натальчука. Как правило, силовики находят запрещенную символику в старых фотографиях и постах на страницах активистов в соцсетях.


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