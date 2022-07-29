Беглов заявил, что ситуация с коронавирусом контролируется петербургскими властями

Губернатор Александр Беглов сообщил о том, что обстановка с заболеваемостью коронавирусом в Петербурге "находится под контролем", передает 29 июля пресс-служба градоначальника. Заявление прозвучало по итогам заседания оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, прошедшем под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

По словам Беглова, никаких новых ограничительных мер сейчас не требуется, а городские медучреждения готовы к сезонному подъему. Губернатор известил о более чем 370 тысячах подготовленных комплектов вакцин и 181 прививочном пункте, работающем в городе.

"Сезонный подъем связан с возвращением горожан после летнего отдыха. Мы должны войти в этот период подготовленными. Необходимо пройти ревакцинацию, чтобы достичь высокого уровня коллективного иммунитета", — призвал градоначальник.

Также Беглов отметил, что к настоящему дню в городе развернуто 1 309 коек для пациентов с коронавирусом, а запас необходимых для лечения препаратов пополняется еженедельно. "Проблем с поставками и наличием кислорода в медицинских учреждениях нет. Все стационары обеспечены необходимым оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ", — пересказывает его слова пресс-служба.

Напомним, за последние два дня в Петербурге было развернуто 170 новых коек для приема пациентов с коронавирусом — 120 в госпитале для ветеранов войн и 50 в горбольнице № 20. На этой неделе появились сведения об исчерпании запасов вакцины "Спутник Лайт" в Петербурге, из-за чего для ревакцинации горожан используются компоненты "Спутника V".