Художница Скочиленко останется под стражей до сентября

Судья Василеостровского районного суда Петербурга Евгения Савина 29 июля удовлетворила ходатайство следователя о продлении меры пресечения художнице Александре Скочиленко, обвиняемой в распространении фейков про российскую армию (ст. 207.3 УК). Она останется в СИЗО минимум до 1 сентября.

Следователь объяснял свое требование тем, что Скочиленко может попытаться скрыться от правосудия и помешать расследованию дела, если не будет находиться под стражей. На заседании выслушали показания врачей, которые следили за состоянием здоровья Скочиленко. Адвокат Яна Неповиннова сообщила, что опрошенные эксперты заявили о необходимости скорейшего комплексного исследования сердца обвиняемой. В противном случае, отметила защитница, отсутствие врачей может привести к летальному исходу. В стенах следственного изолятора пройти необходимые процедуры невозможно. Кроме того, в суде допросили друзей и девушку Скочиленко Соню Субботину. Еще в суде выступила залогодатель, которая готова внести за подругу 3 млн рублей.

Скочиленко, выступая перед судьей, заявила, что не собирается скрываться и препятствовать процессу.

Напомним, художницу задержали в середине апреля. Поводом для уголовного дела стала пацифистская акция Скочиленко. Она поменяла несколько ценников в супермаркете на листовки, в которых, по версии силовиков, содержались недостоверные данные о ходе специальной военной операции на Украине. Она стала первой арестованной фигуранткой дела о фейках про армию в Петербурге.

Под стражей девушка находится уже несколько месяцев. За это время у нее обострились хронические заболевания. Она страдает от непереносимости глютена, а в следственном изоляторе соблюдать строгую диету затруднительно. Например, в день заседания по мере пресечения ей положен "сухой паек". Из-за состава продуктов обвиняемая вынуждена голодать в течение дня.

Соня Субботина также рассказала, что у Скочиленко появились проблемы с сердцем.

ЗАКС.Ру уже рассказывал о деле Скочиленко. Кроме нее в Петербурге расследуется еще несколько дел о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах: в отношении менеджера Виктории Петровой, копателя Олега Белоусова, документалиста Всеволода Королева и православного блогера Иоанна Курмоярова. По двум делам в суды уже поступили материалы. В начале августа начнут рассматривать по существу дела участницы "Мирного сопротивления" Ольги Смирнова и активиста Бориса Романова. Последнему накануне заменили арест на запрет определенных действий.

текст и фото - Константин Леньков