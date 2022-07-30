Мосгоризбирком отказал в регистрации тезке жены Собянина

К участию в муниципальных выборах в Москве не допускают кандидатов, имеющих фамилию действующего мэра, о чем сообщает информационно-аналитический Telegram-канал "Можем объяснить". В частности, такая судьба постигла полную тезку супруги столичного мэра по имени Ирина Собянина. Формально чиновники сослались на брак в подписях, однако источник "МО" рассказал, что причина может состоять в другом.

"Им [кандидатам] было сказано — с фамилией "Собянин" можно избираться в любом регионе, кроме Москвы", - пояснил собеседник канала.

Кроме того, по его сведениям, ЛДПР в последний момент отказалась от выдвижения кандидата с фамилией Собянин, что, возможно, стало следствием настоятельной рекомендации "сверху".

На неделе руководство Мосгоризбиркома, подводя итоги регистрации кандидатов в муниципальные депутаты, оценило конкуренцию на предстоящих выборах как "вполне хорошую". По данным на среду 27 июля чиновники зарегистрировали 7 326 кандидатов, которым предстоит побороться за мандаты в 125 округах.

Отметим, что оппозиционных кандидатов в ходе нынешней кампании массово привлекали к ответственности по административной статье о демонстрации экстремистской символики, что лишает граждан права избираться на один год.