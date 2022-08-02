Прокурор обжаловал запрет определенных действий для Бориса Романова

Городской суд Петербурга 2 августа не стал менять решение районного суда от 30 июня о продлении ареста активиста Бориса Романова, обвиняемого в распространении недостоверных сведений о действиях российской армии во время специальной военной операции на Украине (ст. 207.3 УК).

После передачи материалов дела в суд Романов находится под запретом определенных действий. На прошлой неделе судья районного суда не стал продлевать его пребывание в следственном изоляторе. Помощник прокурора Выборгского района подал протест на это решение. Адвокат Луиза Магомедова рассказала ЗАКС.Ру, что об этом ей сообщил прокурор после заседания в Горсуде 2 августа. Защитница отметила, что ей еще не приходило официальное извещение.

Напомним, Романова собираются судить за высказывания о российской армии, которые он сделал на заседании муниципального совета МО "Светлановское". Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Первое заседание по существу состоится 5 августа.

Сейчас в Петербурге расследуется пять уголовных дел за пацифистские высказывания. Материалы дел двоих фигурантов в скором времени начнут рассматривать в районных судах: Романова и участницы "Мирного сопротивления" Ольги Смирновой.

За что преследуют россиян, критикующих специальную военную операцию - в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков, фото - Динар Идрисов