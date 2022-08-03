На довыборы в Петербурге не смогли зарегистрироваться 55 из 260 кандидатов

В Петербурге завершилась регистрация кандидатов в депутаты местных советов 17 муниципалитетов, в которых состоятся дополнительные выборы. Территориальные избиркомы зарегистрировали 205 человек, сообщили 3 августа в Горизбиркоме.

Отказали в допуске до участия в выборах 41 претенденту. Большинство из них - самовыдвиженцы, но есть и три представителя партий. 14 человек утратили статус кандидатов.

Главной причиной для отказа стало недостаточное количество подписей избирателей в свою поддержку, уверяют в ГИК. На этом основании до выборов не допустили 23 человека. 12 кандидатам отказали в регистрации из-за отсутствия документа, подтверждающего оплату подписных листов.

Статуса кандидата лишали из-за предоставления неполного пакета необходимых документов или по личному заявлению участника предвыборной гонки.

Напомним, несколько недопущенных до выборов кандидатов заявили о намерении обжаловать решения ТИК в вышестоящей комиссии или через суд. Ожидается, что Горизбирком начнет рассматривать жалобы на отказ в регистрации в четверг, 4 августа.

Дополнительные выборы в Петербурге пройдут 11 сентября одним днем.