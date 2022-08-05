Горизбирком рассмотрел первые жалобы на отказы в регистрации кандидатов

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 5 августа вынесла решения по шести жалобам участников дополнительных муниципальных выборов. Ни одно из обращений не удовлетворили, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Председатель ГИК Максим Мейксин перед заседанием напомнил, что для комиссии важно быть открытой, а также исключить любые сомнения в законности действий избиркомов.

Среди жалоб, которые рассматривались на заседании, две были направлены претендентами в совет МО "Дачное" Саввой Федосеевым и Никитой Кузьминым. В случае Федосеева, который оплатил печать подписных листов наличными, члены комиссии не нашли нарушений со стороны ТИК. Аналогичное решение вынесли по жалобе Кузьмина, который начал сбор подписей раньше, чем, согласно представленным документам, получил подписные листы.

Не удалось оспорить отказ из-за оплаты подписных листов кандидату в МО "Шувалово-Озерки" Дмитрию Алексеенко. Члены ГИК изучили документы, которые подавал самовыдвиженец. Среди них не нашлось подтверждения безналичной оплаты печати. Алексеенко пытался донести необходимый документ позже, но ТИК отказал из-за истекших сроков. Горизбирком согласился с территориальной комиссией. В том же муниципалитете по похожей причине отказ получил Евгений Иванников. Его жалобу Горизбирком тоже оставил без удовлетворения.

Две жалобы были поданы Андреем Блиновым. По одной от каждого муниципалитета, в котором получил отказ. Он выдвинулся в МО "Светлановское" и МО "Сосновское". В его подписных листах во время проверки почерковедов нашли критическое количество недействительных подписей. На заседании ГИК члены комиссии изучили сданные Блиновым подписи. В некоторых листах, по мнению комиссии, даты были проставлены одной рукой.

На довыборы в муниципалитеты подались 260 человек. Из них статус зарегистрированных кандидатов смогли получить 205 человек. Всего будет избрано 38 мундепов в 17 муниципалитетов. Единый день голосования состоится 11 сентября.

Константин Леньков