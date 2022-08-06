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Новости 11:04

В Смольном рассказали о трёх новых мостах, которые собираются возвести через Неву

фото ЗакС политика В Смольном рассказали о трёх новых мостах, которые собираются возвести через Неву

В комитете по градостроительству и архитектуре Смольного (КГА) сообщили "Бумаге" информацию о будущих мостах, которые планируется построить в Петербурге. Речь идёт о трёх новых переправах. Ответ ведомства приведён в Telegram-канале издания.

Так, в КГА отчитались, что в будущем в городе должны появиться: мост в створе Широтной скоростной магистрали (либо предполагается вариант возведения тоннеля); Арсенальный мост в створе одноимённой улицы; Орловский тоннель, который соединит Смольную и Свердловскую набережные.

Ранее в комитете называли два других моста, возведение которых предполагается в новом Генплане — это Большой Смоленский мост, ради которого могут сравнять с землёй восемь исторических зданий на проспекте Обуховской обороны, а также Ново-Адмиралтейский мост, строительство которого обсуждалось ещё в бытность Валентины Матвиенко губернатором Северной столицы.

Проект нового Генплана опубликовали на сайте комитета по градостроительству и архитектуре 4 августа, дав старт приему замечаний и предложений к документу. Ознакомиться с ним можно в офисе комитета, а также районных администрациях.


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