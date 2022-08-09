Два кандидата в мундепы отозвали свои жалобы из Горизбиркома

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин на заседании 9 августа сообщил, что два человека, выдвинувшихся в муниципальные депутаты, после разбора их обращений на рабочей группе решили отозвать свои жалобы. Один из кандидатов - Рифат Насыров, выдвигавшийся в МО "Ивановский", отозвал свою жалобу утром 9 августа, уточнил Мейксин.

Сам Насыров присутствовал на заседании Горизбиркома и подтвердил своё желание отказаться от претензий к территориальной комиссии. В разговоре с ЗАКС.Ру он пояснил, что ТИК № 24 лишила его статуса кандидата в депутаты из-за несвоевременного представления первого финансового отчета. По словам Насырова, он был введён в заблуждение из-за нескольких разных редакций законодательства.

- Более подробно изучил и, [понял, что] действительно, необоснованная моя жалоба была, - сказал экс-кандидат.

Другую жалобу ранее отозвал Денис Осипов, выдвинувшийся в МО "Южно-Приморский", рассказал на заседании Мейксин. По его словам, Осипов сделал это тоже после разбора обращения на рабочей группе.

- Таким образом, на рабочей группе мы подробно разобрали жалобы и вместе с коллегами дали исчерпывающую правовую оценку всех действий территориальных комиссий. Заявители с этими доводами согласились, согласились с позицией территориальных комиссий и приняли, на мой взгляд, абсолютно правильное решение, - заявил Мейксин.

Напомним, в 2022 году в Петербургу проходят дополнительные выборы депутатов муниципальных образований. Ранее Горизбирком отказал в удовлетворении первых жалоб на решения территориальных избиркомов.

София Саттарова