Дрозденко выразил соболезнования близким тихвинца, погибшего на Украине

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко откликнулся на известие о гибели уроженца Тихвинского района Виталия Леонтьева, принимавшего участие в военной спецоперации на Украине. По словам чиновника, военнослужащий при выполнении долга проявил героизм.

"В тяжелый час прощания глубоко скорблю вместе с родителями, родными и близкими, со всеми, кто знал и искренне любил Виталия Ивановича Леонтьева. Разделяю боль утраты с его друзьями, однополчанами", - приводятся слова из соболезнований Дрозденко на сайте регионального правительства.

Отметим, что из Ленобласти регулярно приходят известия о гибели военнослужащих в ходе спецоперации на Украине: так, летом в регионе простились с Александром Соколовым, Евгением Трофимовым, Егором Папуковым, Георгием Астахиным, Кемалом Бостановым и Владимиром Родиным. Между тем, в последний раз общее число боевых потерь на Украине официально называлось Министерством обороны еще 25 марта. Тогда ведомство насчитало 1351 человек погибшими.